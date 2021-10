Fortnite – Ariana Grande e gli incarichi Cacciatori di Mostri: come ottenere l’Estrattore Ognitempo

Ecco come completare gli incarichi Cacciatore di Mostri di Ariana Grande di Fortnite e ottenere l'Estrattore Ognitempo.

In questa guida di Fortnite vi spiegheremo come completare gli incarichi Cacciatori di Mostri di Ariana Grande e ottenere il piccone speciale Estrattore Ognitempo. Dopo l'esibizione di questa estate, Ariana Grande è tornata nel battle royale di Epic Games sotto forma di una cacciatrice di mostri in tutta spaziale, ovvero uno degli NPC che vi affiderà una serie quest in Fortnite nella Stagione 8. Completando tutti e cinque i suoi incarichi riceverete il piccone Estrattore Ognitempo, nonché un bel quantitativo di PE che male non fanno.

Dove trovare Ariana Grande in Fortnite e avviare gli incarichi Cacciatori di Mostri Gli incarichi Cacciatori di Mostri vi faranno esplorare in lungo e in largo la nuova versione della mappa di Fortnite a tema Halloween, prima per cercare un album e in seguito per mettervi sulle tracce di mostri. Di seguito vi spiegheremo tutti i passaggi per completare le quest, ma prima di tutto dovrete parlare con Ariana Grande, che troverete a Cala Credente, per la precisione verso la fine del molo, come potrete notare nell'immagine di seguito. Ariana Grande in versione cacciatrice di mostri spaziale

Dove trovare un album e il giradischi Il primo incarico di Ariana Grande sarà quello di trovare un album e poi ascoltarlo tramite un giradischi. Il punto della mappa più semplice da raggiungere per trovare il disco è situato a sudovest di Brughiere Brumose, in cima alla montagna, come indicato nell'immagine di seguito. La posizione dell'album e del giradischi nella mappa di Fortnite Sulla vetta troverete una baita con all'interno Fabio Folta Chioma. Accanto a lui vedrete una scatola con dentro l'album e subito accanto il giradischi. Interagite con entrambi gli oggetti in successione e avrete completato la prima fase degli incarchi Cacciatori di Mostri di Fortnite. L'album di Ariana Grande, accanto invece c'è il giradischi

Studia le orme del Custode Per la seconda fase dovrete studiare le orme del Custode. Nella schermata della mappa con gli incarichi vi verranno indicati vari punti da esaminare, ma fortunatamente ne bastano solo due, scegliete pure quelli che preferite. Dovrete cercare dei crateri che emettono una luce rosa, come quelli nell'immagine di seguito, e interagire con essi per completare la seconda fase degli incarichi. Le impronte del Custode

Raccogli simboli dai mostri del Cubo Per completare la terza fase degli incarichi Cacciatori di Mostri di Fortnite dovrete eliminare i mostri del Cubo e raccogliere i simboli che lasceranno cadere a terra. Troverete i mostri nelle aree corrotte che appaiono in punti differenti ad ogni match. Prima di tuffarvi dal Bus Battaglia controllate sulla mappa la loro posizione, sono contrassegnati da dei cerchi gialli, come nell'immagine di seguito. Una delle zone corrotte della mappa di Fortnite Una volta dentro afferrate un'arma da fuoco o il vostro piccone per eliminare i mostri del Cubo. Questi lasceranno cadere una "Marcatura", che dovrete raccogliere interagendo con essa. Una volta che ne avrete raccolte cinque, avrete completato questa fase delle quest di Ariana Grande. Le marcature lasciate cadere dai mostri del cubo di Fortnite

Rivela il simbolo di Comando Per completare questa fase dovrete raggiungere uno dei punti indicati sulla mappa degli incarichi e attivare i simboli di comando. Vi consigliamo Podere Pannocchie. Una volta fatto dovrete individuare tre paletti luminosi conficcati nel terreno (sono uno accanto all'altro). Quando vi avvicinerete ognuno di essi emetterà un ologramma che raffigura una silhouette mentre esegue un gesto: saltare, picconare o ballare. Quello che dovrete fare è mimare l'azione raffigurata. Ad esempio nell'immagine qua sotto ci viene richiesto di usare il piccone: è necessario dunque premere il tasto azione con il piccone equipaggiato per attivare il simbolo. Una volta che avrete eseguito le azioni corrette per tutti e tre i "simboli di comando" avrete completato la penultima fase delle quest di Ariana Grande. I paletti con i simboli di comando