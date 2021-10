Battlefield 2042 includerà il primo personaggio non binario della serie, come confermato dal lead community manager Adam Freeman: si tratta di Emma "Sundance" Rosier.

Presente fra gli ultimi cinque Specialisti di Battlefield 2042, Sundance è di origine francese e ha prestato servizio nell'Armée de Terre dopo una lunga carriera criminale. La sua classe di appartenenza è Assalto.

"A Sundance piace vivere al limite. Quest'abile combattente ha avuto due vite molto diverse: una come soldato esemplare nell'Armée de Terre, l'altra, precedente e molto più oscura, come fidato membro di una grossa organizzazione criminale parigina."

"Gli strascichi di quest'ultima, purtroppo, hanno causato la fine prematura della sua carriera militare", si legge sul sito ufficiale di Battlefield 2042.

Sembra che i fan di Battlefield abbiano già preso in simpatia Emma, anche per via dell'ottima resa grafica dei suoi capelli afro, generalmente rappresentati nei videogiochi in maniera poco fedele alla realtà.