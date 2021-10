Mix & Match: alle 18.30 su Twitch arrivano Max Biaggi, Milena Vigo e NU89

La nuova puntata di Mix & Match sarà trasmessa ad un orario speciale, come speciali sono gli ospiti di giornata. L'appuntamento è alle 18:30 sul canale Twitch della Milan Games Week (o in questa stessa notizia). Assieme a Carmine del Grosso ci saranno Max Biaggi, Milena Vigo e NU89 e, tutti insieme, proveranno Rims Racing. Perchè? L'argomento del giorno sarà "vita da idoli".

Gli ospiti di giornata, molto probabilmente, non hanno bisogno di presentazioni. Max Biaggi è stato quattro volte campione del mondo nella classe 250 e due volte campione mondiale Superbike ed è uno dei motociclisti italiani più forti di sempre. Milena Vigo è un'attrice, una gamer, ma soprattutto una cosplayer professionista e una cosmaker. Infine NU89 è un gamer e streamer super appassionato di giochi d'auto e motori.

Il tema sarà dedicato alla "vita da idoli". C'è, infatti, un filo rosso che collega la vita di un atleta sportivo che diventa l'idolo di una generazione: i fan che percorrono le sue orme e chi si dedica con passione a incarnare un idolo di finzione come un personaggio dei videogiochi. Gli ospiti ne parleranno domani sera mentre giocheranno a Rims Racing, il videogioco motociclistico che unisce meccanica e guida.

A fare da anfitrione ci sarà, come sempre, Carmine del Grosso, autore e stand up comedian. Mix & Match è uno show divertente, irriverente e stimolante. Anche in questa seconda stagione il videogioco diventa così il pretesto per rompere il ghiaccio e mettere a proprio agio gli ospiti, per creare un confronto culturale, come un mezzo per raccontare l'attualità.

Per seguire l'appuntamento vi basterà andare sul canale Twitch ufficiale di Milan Games Week o tornare in questa notizia e usare il player video qui sotto:

Vi aspettiamo!