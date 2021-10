PowerA Spectra per Nintendo Switch: la recensione del pad a prezzo budget con LED Edge

Il principio che ci porta nel 2021 ad accendere una console con un pad cablato è ancora argomento di discussione. Abbiamo testato questo PowerA Spectra per Nintendo Switch dal divano, di fronte a un TV 65'', pertanto a circa 3 metri di distanza come più o meno consigliato e collegandolo con il cavo in dotazione lungo proprio 3 metri. Siamo stati comodi? Non proprio, c'è poco da fare. Visto l'aumento del taglio medio dei televisori da salotto e l'abbattimento del costo dei cavi USB, certe volte fatichiamo a capire perché non aumentare la lunghezza dei fili per pad cablati console, ma è una domanda che lasciamo qui per i posteri. A parte questo, la caratteristica più interessante del prodotto è la funzione LED, un motivo che, al netto dell'input lag, spinge il produttore a cablarlo e assicurargli costante alimentazione.

La capacità costruttiva di PowerA l'abbiamo già testata in passato ed è più che buona: ci piace la tipologia di materiale utilizzato, la finitura, la sensazione al tatto, la disposizione dei tasti, la corsa degli stessi, la loro bassa rumorosità, lo stile... in generale il prodotto trasmette una buona qualità. Ci sono elementi più plasticosi, ma nel complesso funziona tutto a dovere e la croce direzionale, francamente, è più che ottima.

In questa recensione del PowerA Spectra per Nintendo Switch vedremo quindi come si comporta un pad Switch terze parti da 40€ alla prova dei fatti.