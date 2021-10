Blood Spear, il gioco realizzato da un gruppo di studenti canadesi

Realizzato come progetto scolastico da un gruppo di studenti della scuola di programmazione di Montrael (l'ISART Digital) , Blood Spear ha raccolto buoni consensi una volta approdato, questa estate, su Steam. Con queste premesse non c'è da stupirsi della natura embrionale del progetto: stiamo parlando di un titolo che si completa in mezz'ora, con una storia e un sistema di progressione appena abbozzati e delle meccaniche semplici, ma non per questo banali. Eppure, questa che è poco più di una tech-demo free-to-play potrebbe essere il seme di qualcosa di più ambizioso nel futuro dei suoi autori.

Ispirato a Dark Souls

La rocca nella quale è ambientato Blood Spear

L'ambientazione è quella tipica della rocca medievale infestata da mostri e non morti (per farsi un'idea si può pensare alle Mura del Castello di Lothric di Dark Souls III), ben realizzata anche se un po' povera di dettagli e non troppo originale. Per la parte tecnica gli sviluppatori si sono affidati alla quarta versione del motore di Unreal, con risultati complessivamente encomiabili considerando la scarsa esperienza e il budget limitato. Merita una menzione speciale la fase iniziale, in cui cavalieri striscianti nel sangue, attratti dal lamentoso richiamo dell'arma, si protraggono verso di essa. Una scena che ricorda il dodicesimo canto dell'inferno dantesco, in cui i violenti tentano di uscire dal Flegetonte, con il giocatore che, nelle vesti di un centauro, respinge i dannati che lo circondano. Buone le texture anche utilizzando la risoluzione massima (4K), poco brillante la colonna sonora, azzeccata anche se un po' banale la voce femminile dell'arma indemoniata.

La protagonista del gioco è appunto una lancia insanguinata in grado di prendere il possesso dei corpi esanimi dei cavalieri. Come tale è immortale: qualora il personaggio che la brandisce venga ferito irreparabilmente sarà sufficiente girovagare per il livello fino a trovare un altro cadavere di cui impossessarsi. Altra peculiarità della Blood Spear è quella di consumare costantemente la barra vitale, rendendo necessaria una continua ricerca di nemici da abbattere.

Tra le loro fila troviamo principalmente scheletri, alcuni armati di arco e freccia, altri, più coriacei, di scudo e spada, e beholder che fluttuano a mezz'aria. Gli scontri sono tutto sommato semplici, ma non si possono affrontare a cuor leggero e soprattutto senza aver osservato attentamente il loro posizionamento. Non manca nemmeno un boss di fine livello, il cui schema di attacco è piuttosto scolastico, ma non per questo banale.