Fusion Pro Wireless PowerA, la recensione

Meglio del Pro Controller?

Il Pro Controller di Switch si chiama Pro, ma si legge "pad normalissimo ma da acquistare a parte". Da buon fratello maggiore del Pro Controller di Wii U, è semplicemente il pad non-joycon di Switch, non incluso nella confezione originale e da comprare a circa 70€. Ha caratteristiche particolari? No, ma se avete Switch, scommettiamo che la quasi totalità di voi ne ha acquistato uno per giocare a Zelda o Mario in una maniera un filo più aggraziata. Chi scrive, ad esempio, ne ha due per non avere squilibri a Mario Kart, di cui uno brandizzato Xenoblade Chronicles 2.

Rimane un dato oggettivo: non è mai stato un pad particolarmente intrigante né ricco di caratteristiche. Questo preambolo serve anche un po' da critica a Kyoto: dopo più di 4 anni, i problemi di drifting e l'assenza di alternative stilose, il Pro Controller rimane quasi l'unico modo per giocare i capolavori Switch senza usare i joycon. Un po' pochino, per una console che punta a tagliare i 100 milioni di pezzi venduti ma conosciamo Nintendo, quindi non ha senso prendersela. Beh, PowerA prova ad alzare il livello, fornendo finalmente quell'alternativa che magari qualcuno ha agognato per anni. Non essendo una mischia, si è presa del tempo per costruire un prodotto capace di trasmettere qualità, robustezza e personalizzazione, senza andare per forza verso direzioni ignote. Certo, per 100 dollari sarebbe irreale e ingiusto farlo giocare nel campionato di un Elite Controller o di un Nacon Revolution, ma per l'offerta software di Switch ci sentiamo di dire che va benissimo.