God of War per PC sfiora i 60 fps a 4K con FSR su AMD RX 6800 XT

God of War per PC sfiora i 60 fps, per la precisione 57 frame al secondo, a 4K e con FidelityFX Super Resolution attivata sul preset Ultra Quality utilizzando una AMD RX 6800 XT.

A breve distanza dall'annuncio dei requisiti della versione PC di God of War, AMD ha dunque ritenuto opportuno comunicare le prestazioni a cui l'action game di Santa Monica Studio potrà puntare sulle sue GPU.

Il modo scelto dall'azienda per pubblicizzare la cosa, tuttavia, ha fatto un po' discutere quando l'immagine qui sotto ha cominciato a girare sui forum, generando qualche perplessità.

Vantarsi di aver raggiunto i 57 fps appare infatti un po' strano, e lo screenshot recita chiaramente che è stato catturato senza FSR attivo. Trovate anche il video: la parte con God of War si trova al minuto 1:15.

God of War, l'immagine di AMD sulle performance del gioco

Insomma, gli utenti hanno cominciato a chiedersi cos'abbia di così sofisticato la versione PC di God of War da richiedere tutta questa potenza senza neppure raggiungere i 60 fps.

La risposta risiede probabilmente in un'effettistica migliorata rispetto a quanto visto su PS4, con ombre, occlusione ambientale, screen space reflection, luci e nebbia volumetriche che potrebbero gravare in maniera significativa sulle performance.