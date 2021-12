GTA Online: come raccogliere le palle di neve su PC, PlayStation e Xbox

La neve è tornata in GTA Online e i giocatori di tutto il mondo possono divertirsi a lanciarsi palle di neve. Non tutti, però, sanno come raccogliere palle di neve su PC, PlayStation e Xbox. Ecco una veloce guida su come dare il via alle vostre battaglie invernali.

Per poter raccogliere le palle di neve in GTA Online si deve prima di tutto avere le mani libere da qualsiasi arma. A quel punto, basta premere il tasto associato a ogni piattaforma:

PC: premi G

PlayStation: premi la freccia sinistra del D-pad analogico

Xbox: premi la freccia destra sul D-pad analogico

Una volta che avete in mano la palla di neve, potete lanciarla mirando con i comandi classici.

Ricordiamo che potete raccogliere le palle di neve solo in GTA Online: nella modalità single player offline non è possibile farlo. Inoltre, non dimenticate che la neve sarà disponibile solo per sette giorni, ovvero fino alla fine dell'anno. Si tratta di una modifica all'ambientazione di breve durata, quindi se volete immergervi nell'atmosfera invernale dovete farlo prima del 2022.

Vi ricordiamo infine che le novità di questo periodo non si fermano alle palle di neve; GTA Online The Contract è disponibile come DLC gratuito e ha introdotto tante novità, come nuove musiche: ecco la lista delle canzoni.