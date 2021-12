I 5 migliori giochi su Huawei AppGallery

A seguito del famigerato ban americano del 2019, Huawei ha creato un suo ecosistema proprietario che si basa sul sistema operativo di casa, HarmonyOS, del tutto indipendente da Google Android. Tra le varie conseguenze di questa scelta obbligata, la più evidente è stata la necessità da parte della compagnia cinese di mettere a disposizione dei propri utenti uno spazio virtuale dal quale scaricare le applicazioni: parliamo di AppGallery, inaugurato nel 2018 e divenuto in brevissimo tempo il terzo store di app più grande al mondo, disponibile in 170 paesi con oltre 120.000 app e più di 530 milioni di utenti attivi al mese. Tra l'altro liberamente installabile su qualsiasi dispositivo dotato di Android e quindi perfettamente indipendente dai dispositivi Huawei. Tra le 18 categorie di app disponibili su AppGallery una parte rilevante è ovviamente svolta da quella relativa ai videogiochi, fra i contenuti più scaricati in assoluto in ambito mobile e di conseguenza anche sui dispositivi Huawei. Alla luce di tutto questo abbiamo deciso di stilare una lista dei migliori giochi su Huawei AppGallery, cercando per quanto possibile di includere generi diversi fra loro in modo da incontrare i gusti di chiunque! Tutti questi videogiochi sono disponibili anche su Android attraverso il Play Store, ma riscattandoli e installandoli attraverso il negozio digitale di Huawei, si avrà accesso a tutta una serie di bonus e privilegi aggiuntivi nel caso in cui si decida di procedere con gli acquisti in app: coupon sconto, cashback in Huawei Point e persino codici regalo. Paradossalmente diventa persino più conveniente giocare attraverso Huawei AppGallery anziché il consueto Play Store di Android.

1. Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends è sicuramente il miglior racing game su AppGallery Sarà una scelta scontata, ma di fatto Asphalt 9: Legends continua ad essere il racing game di riferimento per il panorama mobile, e poterlo trovare anche su AppGallery non può che fare la felicità degli utenti Huawei. Uscito nel 2018, acclamato dalla critica e anche dalla nostra recensione, il titolo Gameloft in questi anni non si è certo adagiato sugli allori, arrivando sostanzialmente su ogni piattaforma conosciuta e continuando ad aggiornarsi con nuovi contenuti da dare in pasto alla sua vastissima platea. Scaricarlo ora significa trovarsi di fronte a un'offerta mastodontica, che conta su un ampio catalogo di auto da sogno, una modalità Carriera strapiena di eventi e una componente multiplayer adatta sia agli animi più competitivi sia ai giocatori occasionali. Proprio questa sua capacità di rivolgersi tanto agli esperti quanto ai principianti si riflette anche nella scelta di mettere a disposizione due distinti sistemi di controllo, il primo più classico e il secondo fortemente automatizzato per far provare letteralmente a chiunque il brivido della velocità. In tutto questo, non guasta che Asphalt 9: Legends sia impreziosito da una veste grafica ancora oggi eccellente, non a caso utilizzata di frequente come benchmark per valutare le prestazioni di uno smartphone in ambito gaming. Insomma, anche se fosse solo per mettere alla prova la GPU del proprio dispositivo Huawei, non c'è davvero una valida ragione per non scaricare Asphalt 9: Legends da AppGallery. Come se tutte queste argomentazioni non bastassero, l'applicazione è oltretutto disponibile in download gratuito e si serve di dinamiche free to play abbastanza permissive da consentire una tranquilla convivenza anche con chi non ha intenzione di spenderci sopra un centesimo.

2. State of Survival State of Survival si trova su AppGallery con il suo mix di strategia e tower defense In un genere affollatissimo come quello dei gestionali, State of Survival si impone come una delle esperienze più complete e variegate, grazie a incursioni nei territori degli strategici e dei tower defense che contribuiscono a mantenere vivace il ritmo di gioco. Sviluppato da KingsGroup e disponibile gratis per il download su AppGallery, il titolo paga un po' il dazio di un setting a dir poco scontato come quello dell'apocalisse zombie, ma per il resto si comporta decisamente bene in tutte le sue componenti. Una buona parte dell'esperienza è focalizzata sulla costruzione e la crescita del proprio accampamento di superstiti, con meccaniche che prendono le mosse dall'impostazione classica alla Farmville ma che evitano accuratamente le derive troppo semplicistiche e automatizzate di prodotti analoghi. C'è però altrettanto da fare oltre i cancelli dell'avamposto, tra missioni contro le fazioni nemiche in stile strategico in tempo reale e sfide che mettono in scena battaglie in salsa tower defense. In quest'ultimo caso bisogna comandare la propria squadra per respingere gli attacchi nemici, spostando le unità dove necessario e utilizzando abilità speciali con il giusto tempismo. Niente di particolarmente complesso o profondo, va detto, ma un mix che funziona e che rende State of Survival più godibile di tanti prodotti analoghi che si basano su meccaniche più banali o che poggiano in maniera eccessiva sulle microtransazioni, qui ovviamente presenti considerato il download gratuito del gioco, ma in maniera tale da non inficiare troppo la progressione di chi non vuole effettuare acquisti in-app. Per quanto la realizzazione tecnica non rappresenti lo stato dell'arte del mobile gaming, State of Survival rimane un ottimo titolo che grazie alla sua poliedricità potrebbe incontrare i gusti anche di coloro che solitamente bypassano produzioni di questo genere.

3. Top Eleven 2022 Top Eleven 2022, uno dei manageriali calcistici più apprezzati, è disponibile su AppGallery Italia paese di santi, poeti, navigatori e allenatori, quindi impossibile per noi non inserire in questa lista Top Eleven 2022, la versione più recente del manageriale calcistico ad opera di Nordeus che potete trovare su AppGallery in download gratuito. Per chi non la conoscesse, si tratta di una serie oramai affermatissima con oltre 11 anni di attività alle spalle, milioni di giocatori nel mondo e un testimonial d'eccezione come Josè Mourinho, attuale tecnico della Roma. Il titolo consente di gestire la propria squadra a tutto tondo, facendola partire dalle leghe più basse con l'obiettivo di arrivare a vincere le coppe e i trofei più prestigiosi. La preparazione alle partite - fra allenamenti, scelte di formazioni, indicazioni tattiche e via discorrendo - diventa quindi solo la punta dell'iceberg di un sistema davvero stratificato e che comprende transfer di giocatori, sviluppo dei settori giovanili, rapporti con spogliatoio, stampa e dirigenza e persino la costruzione e personalizzazione del proprio stadio. In tutto questo non manca ovviamente la parte multiplayer che apre la strada a sfide contro le formazioni di manager da tutto il mondo, per un'offerta ludica ricca e profonda. Il rovescio della medaglia però c'è ed è rappresentato da un meccanismo free to play non propriamente cristallino, che spinge costantemente all'acquisto di contenuti per potersi migliorare e che può prendere un'antipatica deriva pay to win specialmente ai livelli più alti. Se si è disposti a chiudere un occhio su questo aspetto, o se più banalmente non si esclude a priori la possibilità di spendere qualche euro nello store interno all'applicazione, in Top Eleven 2022 si troverà un prodotto che ha pochi rivali nell'ambito manageriale mobile.

4. Garena Free Fire Se si vuole un po' di azione battle royale, Garena Free Fire è il gioco da scaricare su AppGallery Non poteva mancare in questa lista un esponente del genere battle royale; piaccia o meno, uno dei fenomeni più clamorosi della recente storia videoludica. Senza andare a toccare gli arcinoti Fortnite o PUBG, qui parliamo di Garena Free Fire, disponibile per il download su AppGallery in forma gratuita. Nato a Singapore e sulle scene già da diverso tempo, il gioco non nasconde la sua chiara ispirazione ai due titoli sopracitati e anzi, in determinati ambiti fatica ad andare al di là della definizione di semplice clone: non mancano tuttavia degli aspetti distintivi che lo possono rendere preferibile ai giochi più consolidati. Tanto per cominciare, le partite sono strutturate per durare non più di dieci minuti, con la tipica zona di pericolo che si restringe in maniera molto rapida e apre dunque la strada a battaglie più dinamiche e veloci. In secondo luogo, i controlli sono stati semplificati il più possibile per venire incontro anche ai giocatori meno esperti, complice un sistema di puntamento automatizzato che rende più agevoli le kill, abbattendo quella barriera all'ingresso che è sempre un notevole scoglio da superare in prodotti del genere. Garena Free Fire adotta dunque un approccio più arcade, ma senza rinunciare alla varietà, con mappe e modalità che vengono costantemente aggiornate e modificate ed eventi e collaborazioni con altri brand che stimolano sempre a lanciare l'applicazione per vedere che succede. L'impianto freemium si regge poi sugli elementi estetici che è possibile acquistare per abbellire il proprio personaggio, senza dunque avvantaggiare gli utenti che mettono mano al portafoglio. Insomma, sarà pur vero che l'originalità e lo stile abitano da altre parti, ma se ci si vuole lanciare in un battle royale con il proprio dispositivo Huawei, Garena Free Fire è senza dubbio l'app da scaricare.