Guillermo del Toro: dopo Silent Hills non collaborerà più allo sviluppo di giochi

Guillermo del Toro non pensa si occuperà più di collaborare allo sviluppo di giochi, dopo la cancellazione di Silent Hills: il celebre regista è convinto che si sia persa un'occasione unica; e tale rimarrà, almeno per quanto lo riguarda.

Dopo aver dovuto spiegare i riferimenti a Silent Hill fatti durante i The Game Awards 2021, del Toro ha detto di amare l'idea che la creazione di un videogioco possa fungere da esercizio di narrazione.

Tuttavia ciò probabilmente non accadrà più, in quanto pare che la sua presenza sia di cattivo auspicio, almeno in questo settore, e l'inspiegabile cancellazione di Silent Hills lo dimostrerebbe.

Vincitore di due Oscar nel 2018, miglior film e miglior regia, per il suo "La Forma dell'Acqua", del Toro è uno dei registi che potrebbero dare molto ai videogiochi, ma è possibile che tale eventualità a questo punto non si concretizzi mai.

A meno che il suo buon amico Hideo Kojima non riesca a coinvolgerlo in uno dei suoi prossimi progetti: magari il game director giapponese potrebbe tirare fuori l'idea giusta perché del Toro riconsideri le proprie parole.