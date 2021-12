Genshin Impact - Update 2.4: data e orario del reveal su Twitch

miHoYo ha annunciato una nuova diretta su Twitch per il giorno di Santo Stefano, ovvero il 26 dicembre, dove presenterà le novità in arrivo con l'Update 2.4 di Genshin Impact, che come al solito dovrebbe introdurre nuovi banner, rerun, eventi e molto altro ancora.

L'appuntamento è fissato alle 13:00 italiane di domenica 26 dicembre sul canale Twitch ufficiale di Genshin Impact, che potete raggiungere a questo indirizzo.

Il ciclo vitale della versione 2.3 è quasi giunto al termine, con il nuovo aggiornamento che dovrebbe arrivare il 5 gennaio 2022. Nelle scorse settimane alcuni indizi lasciati da miHoYo e vari leak potrebbero aver anticipato parte dei contenuti in arrivo.

Praticamente scontato l'arrivo di due nuovi personaggi già annunciati in passato, ovvero Yun Jin e Shenhe. Entrambe utilizzano le polearm e provengono dalla regione di Liyue. Yun Jin sfrutta l'elemento Geo e dovrebbe rientrare nella categoria dei 4 stelle. Shenhe invece è legata all'elemento Cryo e dovrebbe essere il nuovo personaggio 5 stelle.

Stando ai leak delle scorse settimane, potrebbero arrivare anche dei rerun di vecchi banner. Molti danno per certi quelli di Xiao e Ganyu, ma in passato si è parlato anche di Zhongli.

Le soffiate dei giorni scorsi hanno anche svelato Enkanomiya, una nuova area situata nella regione di Inazuma, in cui i giocatori potrebbero imbattersi anche in una nuova tipologia di forzieri. Inoltre, secondo molte fonti con l'Update 2.4 arriveranno due nuove skin, di cui una per Ningguang che potrebbe essere stata svelata in anticipo nella giornata di ieri.

Per scoprire le novità in arrivo per Genshin Impact in ogni caso non dovremo attendere a lungo. Vi ricordiamo nuovamente che la presentazione su Twitch dell'Update 2.4 si svolgerà a partire dalle 13:00 del 26 dicembre.