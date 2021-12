Disco Elysium: Jamais Vu Update disponibile, ZA/UM ci chiede di indagare e scoprire cosa aggiunge

ZA/UM ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per Disco Elysium, il suo gioco di ruolo investigativo. Si tratta del Jamais Vu Update che introduce... in realtà non lo sappiamo. Il team di sviluppo non lo ha svelato, volutamente, e invita i giocatori a scoprire le novità in prima persona.

ZA/UM ha comunque dato qualche indizio legato alle novità del Jamais Vu Update di Disco Elysium:

Forse vale la pena fermarsi un po' per ammirare il paesaggio

Le fredde acque costiere sono note per far riapparire chi si è perso

Toc, toc, tenente

Il team di sviluppo suggerisce di esplorare Disco Elysium senza porsi limiti e agire anche in modo strano per trovare le novità introdotte nell'update. Dice anche che potrebbe essere una buona idea aiutarsi a vicenda, così da scambiarsi idee su quello che potrebbe nascondersi nel gioco.

Inoltre, ZA/UM ha condiviso un'immagine - che potete vedere qui sotto - che mostra una serie di immagini che sembrano nuovi trofei/obiettivi/achievements di Disco Elysium The Final Cut.

Varie immagini di alcune delle novità legate a Disco Elysium Jamais Vu Update

Infine, il team segnala infine che il gioco è in sconto al 55% su Steam. Augura anche buone feste a tutti i giocatori. Se ancora non avete avuto modo di giocarvi, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Disco Elysium The Final Cut.