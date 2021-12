Final Fantasy 7 Remake: upgrade a PS5 della copia PS Plus bloccato per alcuni utenti

Stando ad alcune segnalazioni in rete, coloro che hanno già effettuato l'upgrade a PS5 di una copia fisica di Final Fantasy 7 Remake non possono effettuare questo passaggio con la versione gratuita del PlayStation Plus.

Per chi non lo sapesse, fino a poco tempo fa tutti coloro che avevano riscattato la versione PS4 di Final Fantasy 7 Remake grazie al PlayStation Plus non potevano effettuare l'upgrade next-gen. Al contrario, chi aveva acquistato una copia fisica o digitale potevano passare alla versione PS5 senza costi aggiuntivi.

Le cose sono cambiate solo pochi giorni fa, quando Square Enix ha annunciato che da ora anche chi possiede una copia PS Plus di Final Fantasy 7 Remake può effettuare l'upgrade alla versione PS5 senza costi aggiuntivi. Ma a quanto pare c'è un eccezione.

Final Fantasy 7 Remake, uno scatto tratto dal gioco

Stando ad alcune testimonianze, raccolte in un thread di Resetera, tutti coloro che hanno già eseguito l'upgrade da PS4 a PS5 di una copia retail in passato ora non possono effettuare il medesimo passaggio con la versione PlayStation Plus.

Non è chiaro se si tratti di un errore o di una scelta voluta da Square Enix e Sony, ma indubbiamente la cosa sta creando diversi grattacapi a molti giocatori. Pensate ad esempio a chi in questi giorni ha venduto la sua copia fisica di Final Fantasy 7 Remake pensando di poter approfittare dell'upgrade gratis di quella per PS Plus.