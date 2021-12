LG UltraGear GP9: lo speaker da gioco disponibile in Italia a prezzo già ribassato

Disponibile in Italia da ottobre, l'altoparlante da gioco LG UltraGear GP9 è già disponibile con un prezzo ribassato su Amazon, rispetto ai 499 euro di listino. La cifra non è bassa, ma la dotazione è notevole tra Quad DAC Hi-Fi Sabre ES9038PRO, supporto per DTS Headphone:X, surround virtuale da 7.1 canali e batteria da 5 ore di autonomia, per l'utilizzo in mobilità.

Pensato per il gaming e per essere utilizzato con qualsiasi dispositivo o quasi, anche in mobilità, l'altoparlante LG si affida a un Quad DAC Hi-Fi di fascia alta per garantire un audio di qualità, tarabile grazie ai profili personalizzati per accentuare il sonoro dei nemici in un FPS o puntare sull'audio spaziale per esaltare la resa audio di strategici, open world e via dicendo. Tutto questo grazie alla tecnologia proprietaria LG 3D Gaming Sound che sfrutta un algoritmo HRTF per migliorare direzionalità, ampiezza e precisione della posizione dei suoni.

L'altoparlante LG UltraGear GP9 guarda anche all'estetica tra design aggressivo e illuminazione RGB

Lo scopo dell'altoparlante UltraGear è quello di garantire un audio con precisione da gaming senza bisogno di cuffie, cosa evidente anche dai microfoni integrati con cancellazione dell'eco. Non manca persino il supporto alla tecnologia DTS Headphone:X che consente di godere del surround virtuale a 7.1 canali con qualsiasi cuffia o auricolare. Il tutto in mobilità e anche wireless, grazie alla combinazione di batteria e connettività Bluetooth.

Scheda tecnica LG UltraGear GP9