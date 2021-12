Spider-Man: No Way Home, incassi viaggiano spediti verso il miliardo di dollari

Spider-Man: No Way Home sta totalizzando incassi da record, macina numeri impressionanti ogni giorno che passa e potrebbe a breve diventare il primo film a superare il miliardo di dollari durante la pandemia.

Si tratta di un risultato che appare senz'altro alla portata della pellicola prodotta da Sony, se consideriamo che Spider-Man: No Way Home ha avuto il terzo miglior lancio nella storia del cinema e al momento viaggia sui 750 milioni di dollari a livello internazionale.

Un successo decisamente meritato: se avete visto il film e letto la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home saprete che quest'ultima avventura con Tom Holland ha sfruttato in maniera spettacolare il concetto di multiverso per introdurre un gran numero di personaggi sullo schermo.

"Superare il miliardo di dollari di incassi è ormai scontato per il film, a meno che non si verifichi un qualche evento drammatico legato alla pandemia che possa cambiare la situazione", ha dichiarato Shawn Robbins, capo analista presso BoxOffice.com.

"Considerando come di recente alcuni dubitassero che l'industria potesse vedere una prestazione di questo tipo in tempi brevi, mentre il mondo è alle prese con nuove varianti del Covid, con la distribuzione dei vaccini e con svariate limitazioni, si tratta di un risultato straordinario."