PS5 e Xbox Series X ancora disponibili in UK, dopo ben 24 ore dall'ultimo restock

Come segnalato da VGC, nel Regno Unito si sta verificando una situazione che non tutti avrebbero previsto: dopo il recente restock di PS5 e Xbox Series X, le due console sono ancora disponibili, dopo più di 24 ore. Sin dall'uscita, non è mai capitata una cosa del genere.

Di norma, infatti, le due console vanno a ruba all'istante e i giocatori devono mettersi in coda nell'istante stesso in cui quest'ultima viene aperta. Solo pochi fortunati sono in grado di accaparrarsi una console. In UK, invece, la catena Game segnala disponibili PS5 e Amazon UK segnala disponibili delle Xbox Series X.

PS5

Secondo quanto indicato da VGC, il motivo non è la bassa richiesta, ma semplicemente un restock molto più grande del normale, ovviamente volutamente organizzato dalle catene per supportare le vendite natalizie. Non si deve considerare l'avvenimento come un segnale di conclusione dei problemi di scorte e approvvigionamento di PS5 e Xbox Series X.

