New World: la community sfida gli sviluppatori a giocare l’endgame e loro accettano

Una fetta della community di New World, insoddisfatta di alcuni recenti cambiamenti che hanno reso più difficile alcuni elementi dell'endgame dell'MMO, come forma di protesta ha lanciato una sfida ad Amazon Games, ovvero quella di streammare una run di Myrkgard, un'attività piuttosto impegnativa. Per sorpresa di molti, gli sviluppatori hanno accettato.

Amazon Games ha pubblicato un video, quello nel player qui sopra, che mostra dieci sviluppatori dello studio, incluso il game director Scot Lane, completare questa sfida endgame. A inizio filmato molti di loro affermano di non avere una build o skill alla pari di alcuni dei giocatori più dediti di New World. Ma nonostante questi svantaggi sono comunque riusciti a completare Myrkgard, seppure con qualche difficoltà.

Il filmato mostra la prospettiva di quattro sviluppatori differenti e dura circa un'ora. Nel corso della run Amazon Games fornisce anche una serie di consigli, talvolta sarcastici, su come completare Myrkgard. Il video è stato recepito positivamente da parte della community, che ha apprezzato la trasparenza degli sviluppatori e l'impegno messo per completare una sfida, che in fin dei conti non erano assolutamente obbligati ad accettare.

Rimanendo in tema, da oggi avrà inizio il crossover tra New World e la serie Amazon "La Ruota del Tempo", con una serie di ricompense esclusive per i giocatori dell'MMO.