GTA The Trilogy: upgrade da PS4 a PS5 impossibile con la versione fisica

GTA The Trilogy: Definitive Edition è arrivato nei negozi in versione fisica, ma a quanto pare con questa è impossibile effettuare l'upgrade da PS4 a PS5, dunque - se confermato in via ufficiale - questo è un fattore da tenere in considerazione nel caso si pensi all'acquisto.

Non c'è ancora una comunicazione specifica in merito da parte di Rockstar Games, ma alcune segnalazioni di utenti rivelano che l'acquisto della versione fisica per PS4 di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition su PS4 non consente di effettuare l'upgrade gratis a PS5, costringendo dunque a un nuovo acquisto della versione next gen.



Al contrario, secondo quanto riferito dall'utente Ben Turpin su Twitter, la versione Xbox One in edizione fisica consente l'upgrade alla versione Xbox Series X|S, probabilmente attraverso il sistema standard di Smart Delivery, ma è piuttosto strano che Rockstar Games non abbia previsto una compensazione tra PS4 e PS5 come stanno facendo ormai molti publisher a prescindere da un sistema centralizzato da parte di Sony.

Un altro utente, chiamato Wes Fido su Twitter, ha riportato anche lo screenshot di una chat avuta con il supporto ufficiale di Rockstar Games nel quale un portavoce conferma che l'upgrade da PS4 a PS5 non è previsto per l'edizione fisica del gioco. L'upgrade a PS5 è invece gratis per chi possiede la versione digitale di GTA The Trilogy: Definitive Edition, cosa che rende la questione ancora più assurda, rappresentando un netto svantaggio per chi acquista il gioco in versione fisica.



Nella chat, l'operatore di Rockstar Games riferisce che questo non è un bug ma si tratta proprio del modo in cui il publisher ha deciso di agire per quanto riguarda il gioco in versione fisica. Anche questo può dunque aggiungersi alle varie polemiche che hanno caratterizzato questa raccolta fin dal lancio, come i vari problemi tecnici rilevati e in generale un livello qualitativo non proprio al pari degli standard previsti, come dimostrato anche dalla nostra recensione di GTA The Trilogy.