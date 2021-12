Offerte Amazon: Echo Dot di 3° generazione in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Echo Dot di 3° generazione. Lo sconto segnalato è di 30€, ovvero del 60%. Il prezzo pieno per un Echo Dot di 3° generazione è 49.99€. Lo sconto odierno prosegue da un po' di giorni ed è il migliore di sempre. Questo device non è mai stato proposto a un prezzo inferiore a quello attuale. È venduto e spedito da Amazon.

Echo Dot permette di ascoltare brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn e altri servizi musicali. Con Audible puoi anche ascoltare i tuoi audiolibri preferiti. Associalo a un altro Echo Dot (3ª generazione) per un audio stereo potente. Per riempire di musica casa tua, puoi usare più dispositivi Echo compatibili in varie stanze. Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare dispositivi per Casa Intelligente compatibili e molto altro.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Echo Dot di 3° generazione

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.