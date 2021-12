Abandoned, novità e aggiornamenti sullo sviluppo del gioco per PS5

Abandoned sarà protagonista a breve di alcune novità e il team di sviluppo del gioco, Blue Box Studios, ha pubblicato un post non solo per fare gli auguri a tutti ma anche per fornirci gli ultimi aggiornamenti sul gioco in arrivo su PS5.

Rinviato al 2022, Abandoned è stato svelato troppo presto da Blue Box, che ha ammesso anche in questa occasione di aver preso sottogamba la complessità del progetto, subendo poi numerose critiche in relazione ai rumor secondo cui il gioco sarebbe in realtà Silent Hill.

Dopo le minacce di morte la situazione è però cambiata e anche sul fronte comunicativo gli sviluppatori hanno provato a essere più concreti, imparando dagli errori commessi finora.

"Dopo aver coinvolto oltre 3 milioni di utenti PS5 per un totale di 11 milioni di sessioni effettuate con l'app, il nostro obiettivo è quello di offrirvi un'esperienza che valga la pena tenere d'occhio", si legge nel post.

"Il primo trimestre del 2022 sarà interessante per i fan di Abandoned. Con il reveal dietro l'angolo e il lancio del Prologo sempre più vicino, stiamo lavorando duramente per presentarvi il gioco nella maniera migliore possibile."