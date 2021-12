Agents of Mayhem: server chiusi senza preavviso da Volition e Deep Silver

Agents of Mayhem è stato definitivamente pensionato, per quanto riguarda le attività online, con la chiusura dei server da parte di Volition, che è avvenuta però senza alcun preavviso da parte degli sviluppatori per la community.

Di fatto, l'annuncio è arrivato da una risposta dell'account ufficiale di Saints Row che ha semplicemente riferito che "i server sono stati spenti poco tempo fa", spiegando in questo modo come mai i server non fossero disponibile per alcuna versione di Agents of Mayhem in questi giorni.



Sebbene si tratti di un gioco ormai considerato "vecchio" e comunque probabilmente con una scarsa popolazione ancora attiva, evidentemente c'era ancora qualche giocatore affezionato che ora si ritrova senza la possibilità di entrare nel mondo online. La scelta di chiudere i server è fisiologica, una volta giunti a un certo grado di anzianità o mancanza di giocatori, ma risulta comunque strano che questa sia avvenuta senza alcun annuncio ufficiale per gli utenti.

D'altra parte, la questione riguarda anche coloro che vogliono dedicarsi al completamento del gioco, visto che, per esempio, per raggiungere il trofeo di platino in Agents of Mayhem è necessario comunque ottenere degli obiettivi online e un avvertimento per tempo avrebbe consentito ai completasti di dedicarvisi, per dirne una. Il gioco si è dimostrato subito al di sotto delle aspettative in termini di performance sul mercato, tanto da aver portato a molti licenziamenti in Volition probabilmente collegati a questo.