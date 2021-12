Pokémon GO: evento di Capodanno la prossima settimana con Pokémon in costume

Niantic ha svelato i dettagli dell'evento di Capodanno 2022 di Pokémon GO, che si svolgerà dalle 22:00 del 31 dicembre fino alle 20:00 del 4 gennaio. Per l'occasione appariranno dei Pokémon in costume, bonus e molto altro ancora.

Per tutta la durata dell'evento all'interno di Pokémon GO saranno visibili dei fuochi d'artificio e inoltre saranno attivi diversi bonus. Nello specifico la schiusa delle Uova richiederà la metà della distanza e offrirà ai giocatori il doppio delle caramelle e polvere di stelle.

Inoltre, per festeggiare l'arrivo del nuovo anno ci sarà una nuova ricerca a tempo limitato con protagonisti i Pokémon esclusivi dell'evento, tutti agghindati a festa con cappellini e accessori vari, tra cui delle varianti di Hoothoot e Slowpoke che debutteranno per la prima volta in Pokémon GO proprio durante l'evento. Nello specifico potrete incontrare questi Pokémon in costume allo stato selvatico:

Bulbasaur con cappellino da festa

Charmander con cappellino da festa

Squirtle con cappellino da festa

Raticate con cappellino da festa

Nidorino con cappellino da festa

Pichu con cappellino da Capodanno

Raichu con cappellino da Capodanno

Slowpoke con gli occhiali del 2020

Slowbro con gli occhiali del 2021

Slowking con gli occhiali del 2022

Gengar con il cappellino da festa

Hoothoot con il cappellino di Capodanno

Wurmple con il cappellino da festa

Wobbuffet con il cappellino da festa

Pokémon GO, immagine promozionale dell'evento di Capodanno 2022

Inoltre per tutta la durata dell'evento di Capodanno 2022 di Pokémon GO saranno disponibili nuovi oggetti per avatar nel negozio, ovvero:

Occhiali del 2022

Fascia di Capodanno

Set di giacche di Capodanno

Pantaloni di Capodanno

Scarpe di Capodanno

Inoltre potrete ottenere anche gli adesivi a tema Capodanno grazie ai Pokéstop, i pacchi amicizia o acquistandoli dal negozio.

Il Capodanno 2022 di Pokémon GO è solo il primo della serie di nuovi eventi in arrivo per Pokémon GO nelle prossime settimane annunciati da Niantic.