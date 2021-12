Pokémon GO: Capodanno, Montagna di Potere e tante altre novità in arrivo a gennaio

Con un post sul sito ufficiale di Pokémon GO, Niantic ha svelato le novità in arrivo nelle prossime settimane, tra cui l'evento di Capodanno e Montagne di Potere, e i Pokémon in primo piano.

Pokémon GO saluta il 2021 e dà il benvenuto al 2022 con l'immancabile Evento di Capodanno, che si svolgerà dalle 22:00 del 31 dicembre fino alle 20:00 di martedì 4 gennaio, festeggiando con nuovi Pokémon in costume e oggetti per l'avatar definiti "sgargianti".

A partire dalle 10:00 di venerdì 7 gennaio fino alle 20:00 di giovedì 13 gennaio sarà il turno dell'evento Montagne di Potere. Collaborando con Spark, gli allenatori di Pokémon GO sbloccheranno la seconda parte della porta misteriosa della Stagione della Tradizione esplorando una zona montana che ricorda le regioni di Johto e Sinnoh.

Dalle 10:00 di mercoledì 19 gennaio 2022 alle 10:00 di martedì 1° febbraio ci sarà un evento a tema Elettro e Acciaio ispirato alla centrale elettrica della regione di Kanto. Anche in questo caso gli allenatori di Pokémon GO dovranno collaborare con Spark per sbloccare l'ultima parte della porta misteriosa e nel mentre potrebbero imbattersi in Pokémon di tipo Acciaio ed Elettro.

La porta misteriosa della Stagione della Tradizione di Pokémon GO

Dal 1° gennaio fino al 1° febbraio potrete ottenere la ricompensa straordinaria di gennaio, grazie al quale potrete catturare un Onix (con un po' di fortuna nella versione cromatica) e ottenere la Megaenergia per Steelix. Inoltre ogni lunedì di gennaio 2022, i giocatori potranno acquistare un pacchetto che include un biglietto raid da remoto e altri oggetti utili per una Pokémoneta.

Per quanto riguarda le Ore del Pokémon in primo piano, ogni martedì dalle 18:00 alle 19;00 potrete incontrare un Pokémon differente e ottenere un bonus speciale. Nello specifico:

4 gennaio - Solosis - Caramelle da trasferimento raddoppiate

11 gennaio - Diglett - Polvere di stelle da cattura raddoppiata

18 gennaio - Plusie - Caramelle da cattura raddoppiate

25 gennaio - Minun - Caramelle da trasferimento raddoppiate

Per quanto riguarda invece l'Ora dei raid, ogni mercoledì di gennaio dalle 18:00 alle 19:00 affronterete i seguenti Pokémon:

5 gennaio - Kyurem

12 gennaio - Heatran

19 gennaio - Genesect (Voltmodulo)

26 gennaio - Regice

Infine vi ricordiamo che il 16 gennaio ci sarà il Community Day di gennaio di Pokémon GO, che avrà come protagonista Spheal.