Pokémon GO: Spheal sarà al centro del Community Day di gennaio 2021

Niantic ha annunciato che il Pokémon al centro del Community Day di gennaio 2022 di Pokémon GO sarà Spheal, la creature di ghiaccio/acqua proveniente dalla terza generazione (Rubino, Zaffiro, Smeraldo). L'evento a esso dedicato avrà luogo il 16 gennaio 2022, dalle 11:00 alle 17:00 ora locale.

Spheal può essere evoluto in Walrein che potrà imparare le mosse Polneve e Gelolancia. Quest'ultima è una mossa completamente nuova per Pokémon GO: la potenza è 60 sia in PvP che in PvE.

Spheal di Pokémon GO

Per chi gioca in PvP, Walrein non è la scelta migliore a disposizione, ma con le due mosse sopra indicate potrebbe diventare più utile. Oltre all'evento Community Day, ci sarà anche una ricerca speciale chiamata The Spheal Deal al quale i giocatori possono partecipare se acquistano il biglietto dedicato.

Ora non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni sul Spheal e su Pokèmon GO. Manca ancora un po' di tempo all'evento di gennaio 2022. Se state giocando in questi giorni, vi ricordiamo che Pokémon GO può arrivare fino a 120fps grazie all'ultimo update.