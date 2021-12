Facebook è la peggiore compagnia del 2021, per un sondaggio

Facebook, da poco ribattezzata in Meta, è stata votata come la peggiore compagnia del 2021 in un sondaggio condotto da Yahoo Finance. In effetti l'ultimo anno della compagnia di Zuckerberg non è stato proprio dei più semplici, viste le polemiche relative ai metodi di monitoraggio degli utenti dei social della compagnia e alla sua consapevolezza dei danni fatti, in particolare agli adolescenti, da Instagram, di cui gli studi sono stati tenuti nascosti al pubblico.

Yahoo Finance ha introdotto per la prima volta quest'anno la categoria della peggiore compagnia nel suo sondaggio annuale che, su mille votanti, ha visto prevalere Facebook on il 50% di voti in più rispetto ad Alibaba, il colosso dell'ecommerce cinese.

I votanti hanno espresso il loro voto contro Facebook trainati dalle preoccupazioni per le censure, per i già ricordati problemi mentali causati in certe fasce dei suoi utenti e per la privacy. Inoltre, solo per il 30% dei votanti Facebook può redimersi, ma a fronte di gesti concreti come ingenti donazioni a realtà che combattono i problemi che ha creato.

Insomma, rinominarsi in Meta non è bastato per recuperare terreno, anche perché ad attaccare Facebook non sono più solo gli utenti, ma anche personalità come Tim Cook, che ha messo in dubbio il modello di affari della compagnia di Zuckerberg, dichiarando che conduce alla violenza e alla polarizzazione.

Meta non ha commentato il risultato del sondaggio di Yahoo Finance.