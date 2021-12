Nintendo Switch, meglio configurarla prima che arrivi Natale, consiglia Nintendo stessa

Nintendo prevede un Natale con i fiocchi per Nintendo Switch ed è arrivata a consigliare i nuovi acquirenti di configurare la console prima delle festività, così da evitare problemi legati al contingentamento dei server. Leggasi: difficoltà di creare nuovi account e di accedere all'eShop.

Di fatto Nintendo Switch sarà una delle console più regalate questo Natale e la casa di Mario vuole evitare che i nuovi utenti non riescano a giocarci subito nel caso accedano tutti insieme ai suoi server. Il momento più critico sarà la sera di Natale, quando si scarteranno i regali e bambini e adulti correranno a configurare la loro console nuova di zecca, standard, Lite o OLED che sia. Non per niente il consiglio di Nintendo è indirizzato in particolare a quelli che intendono creare account per tutta la famiglia.

"Questo fine settimana ci aspettiamo un concentrarsi di accessi al server degli Account Nintendo che potrebbe causare problemi come l'impossibilità di creare subito un account.

Consigliamo a quelli che vogliono utilizzare Nintendo Switch Family per la prima volta, di creare in anticipo i loro account."

Per adesso Nintendo ha dato il consiglio solo in Giappone, ma nei prossimi giorni potrebbe fare lo stesso in altri territori, soprattutto in quelli dove conta di vendere più unità (o le ha già vendute).