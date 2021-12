The Game Awards 2021: numeri da record per l'evento di Geoff Keighley

I The Game Awards 2021 hanno fatto dei numeri davvero enormi, come svelato dal patron dell'evento Geoff Keighley, che ha pubblicato un messaggio celebrativo su Twitter. Il nostro ha parlato di ben 85 milioni di visualizzazioni sui livestream (nel 2020 erano stati 83 milioni), una quantità da record, che fa prendere il largo all'evento rispetto ad altri dello stesso tipo come gli Oscar cinematografici, da anni in crisi di spettatori.

Inoltre, sono stati pubblicati ben 1,6 milioni di tweet sui TGA 2021, mentre i votanti dei premi sono stati 23,2 milioni (+27% rispetto all'anno precedente). Si tratta inoltre dell'evento con il record di tempo di visualizzazione su YouTube, con bel 1,75 milioni di ore (+14% rispetto all'edizione del 2020).

Su Twitch gli spettatori unici sono stati 3,35 milioni, per il solo canale ufficiale. Il successo è quindi innegabile e fa anche capire come mai anno dopo anno gli annunci durante i TGA si moltiplichino, così come le pubblicità. Non esiste un'altra occasione che possa garantire una simile esposizione a un annuncio videoludico e non solo, visto he sul palco di Keighley vanno ormai anche diverse stelle del cinema. Tra gli ospiti dell'ultima edizione: Hideo Kojima, Jim Carrey, Ben Schwartz, Guillermo del Toro, Simu Liu e Giancarlo Esposito.

La prima edizione dei TGA risale al 2014. All'epoca fece numeri molto più modesti: 1,9 milioni di livestream. Da allora è stata una crescita continua. Nel 2017 fece 11,5 milioni, nel 2018 26 milioni e nel 2019 45 milioni. Chissà quanto farà nel 2022.