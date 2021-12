Harry Potter: Il Ritorno a Hogwarts: trailer ufficiale, ecco data italiana e dove vederlo

HBO Max ha pubblicato il trailer ufficiale per Harry Potter: Ritorno a Hogwarts, la reunion del cast della serie cinematografica per il 20° anniversario. In Italia andrà in onda su Sky e su Now, il primo gennaio 2021. Potete vedere il video qui sopra, che mostra alcune scene tratte dallo show.

Questa retrospettiva, che segue lo stile di quanto proposto per Friends e Willy, Il Principe di Bel-Air da HBO, permetterà agli attori dei film di riesplorare i set cinematografici ricostruiti per l'occasione. Vedremo Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) ed Emma Watson (Hermione Granger), ma non solo.

All'inizio del nuovo anno gli spettatori potranno godersi questo show a tema Harry Potter. Tra gli attori coinvolti ci sono anche Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, e Ian Hart.

Secondo l'annuncio ufficiale di Warner, Harry Potter: Ritorno a Hogwarts "onorerà la magia dietro la realizzazione dei film e la bella famiglia creata ai Warner Bros. Studios di Londra due decenni fa". Celebrerà anche l'eredità del franchise cinematografico di Harry Potter, e il suo impatto sulle famiglie e sui fan di tutto il mondo.

"È stato un viaggio incredibile dal debutto del film Harry Potter e la Pietra Filosofale, e assistere a come si è evoluto in questo notevole universo interconnesso è stato a dir poco magico", ha detto Tom Ascheim nell'annuncio. "Questa retrospettiva è un tributo a tutti coloro le cui vite sono state toccate da questo fenomeno culturale, dal talentuoso cast e dalla troupe che hanno riversato il loro cuore e la loro anima in questa straordinaria serie di film, ai fan appassionati che continuano a mantenere vivo lo spirito del mondo magico 20 anni dopo".

Ricordiamo anche che i fan di Harry Potter devono prepararsi all'arrivo di Animali Fantastici - I Segreti di Silente: eccone il trailer.