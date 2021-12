Ratchet & Clank: Rift Apart è il gioco dell'anno del PlayStation Blog

Il PlayStation Blog ha pubblicato il suo elenco di premi per i videogiochi usciti nel 2021. Nemmeno a dirlo, Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 ha vinto il premio come gioco dell'anno. Leggiamo l'elenco di tutti i premiati:

Queste le motivazioni addotte per il premio dato a Ratchet & Clank: Rift Apart:

Il ritorno di Ratchet & Clank è stato una celebrazione non solo dell'amatissimo duo, ma anche della tecnologia all'avanguardia racchiusa in PS5 e delle funzionalità coinvolgenti del controller DualSense. L'avventura interplanetaria e interdimensionale racchiude scontri emozionanti e sempre più creativi (crepe dimensionali e Sagomatore tra tutti) sfide platform, minigiochi e molto altro ancora. E, naturalmente, abbiamo conosciuto Rivet e Kit, che sono diventati rapidamente nuove icone del mondo PlayStation.

Da notare che il titolo di Insomniac ha preceduto Resident Evil Village, Returnal e Marvel's Guardians of the Galaxy. In effetti il povero Returnal non ha preso premi nemmeno dal PlayStation Blog, nonostante l'amore dimostratogli dai giocatori di PS5.