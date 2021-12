FIFA 22 primo anche nella Classifica Italiana della 2° settimana di dicembre 2021

Tramite IIDEA, possiamo vedere i dati di vendita italiani della seconda settimana di dicembre 2021. La classifica italiana vede al primo posto, ancora una volta, FIFA 22. Il dominio della Top10 è però in mano a Nintendo Switch.

Prima di tutto, ecco la classifica delle vendite fisiche e digitali (dove non segnalato diversamente) dei giochi console in Italia della seconda settimana di dicembre 2021:

FIFA 22 - PS4 Just Dance 2022 - Switch Pokémon Diamante Lucente - Switch (solo vendite fisiche) Animal Crossing New Horizons - Switch (solo vendite fisiche) FIFA 22 - Switch Mario Kart 8 Deluxe - Switch (solo vendite fisiche) Minecraft - Switch Mario Party Superstars - Switch (solo vendite fisiche) Pokémon Perla Splendente - Switch (solo vendite fisiche) Call of Duty Vanguard - PS4

Come potete vedere, otto posizioni su dieci sono occupate da giochi Nintendo Switch. Solo FIFA 22 e Call of Duty Vanguard attirano l'attenzione del pubblico PS4 a sufficienza da portare la console in classifica. Tra i giochi Switch, cinque sono esclusive first party: questo dimostra ancora una volta la forza del parco titoli Nintendo.

Uno stadio di FIFA 22

Per quanto riguarda invece la classifica PC, ecco la lista:

Farming Simulator 22 Red Dead Redemption 2 Football Manager 2022 GTA 5 Far Cry 5 FIFA 22 GTA 4 The Complete Edition Marvel's Guardians of the Galaxy Sid Meier's Civilization 6 F1 2021

