Offerte Amazon: giochi esclusivi PS4 in sconto a meno di 10€

Oggi è la Vigilia di Natale e per festeggiare possiamo fare incetta di giochi esclusivi PS4 a meno di 10€, grazie alle offerte Amazon. Parliamo di Horizon Zero Dawn Complete Edition, Bloodborne, God of War 3 Remastered, Ratchet & Clank, The Last of Us Remastered, Gran Turismo Sport, God of War (2018). Le offerte Amazon dedicate ai giochi PS4 di oggi sono in realtà abbastanza classiche. La maggior parte del tempo è possibile trovare questi giochi a questo prezzo, con rare offerte a qualche euro in meno. Si tratta però di un prezzo veramente basso per giochi di altissimo livello in grado di donare ore e ore di divertimento.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

I personaggi PlayStaion

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.