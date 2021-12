Relayer: data di uscita, edizione speciale e bonus preorder dell'esclusiva PS4 e PS5

Clouded Leopard Entertainment - editore internazionale - ha svelato la data di uscita di Relayer, l'esclusiva per PS4 e PS5: 24 marzo 2022. Inoltre, abbiamo modo di scoprire alcuni dettagli sull'edizione speciale dedicata al gioco e sul funzionamento dell'upgrade da PS4 a PS5.

Relayer sarà disponibile in una versione standard digitale e una versione premium digitale. In occidente non arriverà una versione fisica. Il gioco avrà doppiaggio inglese e giapponese, con sottotitoli in Italiano (oltre che in Inglese, Giapponese, Coreano, Cinese tradizionale, Francese, Tedesco; lo Spagnolo arriverà con un aggiornamento futuro).

La versione PS4 di Relayer permette di fare un upgrade gratuito alla versione PS5. I dati di salvataggio sono trasferibili da PS4 a PS5. Anche i trofei sono trasferiti quando si fa il passaggio dalla versione PlayStation 4 a quella PlayStation 5.

L'edizione premium digital di Relayer include:

The base game

The Season Pass

The original "Into The Lost Code" soundtrack

Dynamic theme for PS4

In caso di preorder, si ottiene il "Terra's Rare Item Set", che include armi e armature, il "Terra's Battle Data (Custom Chip)", un punto abilità e della valuta in-game. Se si fai l preorder dell'edizione premium digitale, si ottiene l'accesso al gioco con tre giorni di anticipo.

Uno dei personaggi di Relayer con il proprio mecha

La descrizione ufficiale recita: "Un RPG di strategia robotica di nuova generazione ambientato in una realtà alternativa fantascientifica, in cui gli Starchildren - umani a cui sono state concesse abilità speciali - affrontano una minaccia extraterrestre. Il sistema di combattimento di Relayer si concentra su vari tipi di robot da combattimento e sui Job, che rappresentano le caratteristiche uniche di un'unità, e sull'aggro, una statistica che visualizza quanto facilmente i personaggi vengono presi di mira dai nemici. Relayer presenta anche emozionanti attacchi speciali come Backstab, una mossa a tenaglia, e Big Bang, una mossa con una vasta area di effetto. Circa 100 scene uniche vengono riprodotte durante le battaglie in tutto il gioco, e le mappe degli scenari sono tutte illustrate in 3D di alta qualità."

"La storia si svolge sulla Terra nell'anno 2051, in un futuro in cui l'espansione dell'umanità nello spazio esterno è in pieno svolgimento. La Terra è nel mezzo di un'invasione di misteriosi esseri extraterrestri chiamati Relayers. Sono apparsi anche umani con abilità speciali, chiamati Starchildren, insieme all'eredità di un'antica civiltà aliena che si dice si sia estinta secoli fa. I giocatori comandano uno squadrone di Stellar Gear, armi umanoidi sviluppate dalla tecnologia di quella civiltà aliena estinta, e l'Asterism, una nave capace di viaggi interstellari, per difendere la Terra dagli alieni invasori Relayer."

Potete vedere un trailer di gameplay di Relayer qui.