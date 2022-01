Elden Ring: un video gameplay mostra un combattimento caotico nel Castello di Grantempesta

Elden Ring è protagonista di un nuovo video gameplay tratto dalla versione closed network test che mostra un combattimento particolarmente caotico all'interno delle mura del Castello di Grantempesta.

Il filmato è stato pubblicato da ER-SA, che nei giorni scorsi ha condiviso altre clip delle sue dis(avventure) in questa particolare location di Elden Ring. Il video, scherzosamente intitolato "Elden Ring is a Battle Royal game" mostra un Senzaluce che si ritrova in mezzo a un gruppo ben assortito di nemici, tra cui gigante armato di spadone, soldati, cani da guerra, arcieri e anche una sorta di corvo troppo cresciuto. Il tutto tra l'altro dovendo fare attenzione alle barricate di legno presenti nell'area che limitano lo spazio di manovra.

Una trappola mortale perfetta insomma, ma il giocatore grazie a sangue freddo e astuzia riesce a cavarsela alla grande. Schivando e rimanendo costantemente in movimento ha fatto in modo che i nemici si facessero fuori a vicenda, per poi fare piazza pulita dei sopravvissuti. Una tattica forse poco onorevole, ma in un soulslike tutto è concesso.

Elden Ring sarà disponibile a partire dal 25 febbraio 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Di recente sono apparsi in rete altri video trafugati, tra cui uno che mostra il Crucible Knight Floh e un altro con l'editor per il personaggio.