Elden Ring: video gameplay mostrano Stormveil Castle e altro, dalla beta chiusa

Alcuni video gameplay su Elden Ring, tratti dalla versione closed network test, sono stati pubblicati nei giorni scorsi su YouTube, consentendo di vedere in maniera più dettagliata lo Stormveil Castle e altri elementi del gioco che erano esplorabili in tale versione.

I video in questione potrebbero contenere spoiler , dunque chi non vuole anticipazioni può evitare di guardarli, ma si tratta di elementi relativi alla versione beta del gioco, dunque non definitivi.

I video sono stati pubblicati in questi giorni dall'utente ER-SA e consentono di avere una visione più completa di alcune aree che erano state rese esplorabili nella versione di prova ora non più accessibile.

Può essere interessante tornare a vedere tali zone specialmente dopo la nuova iniezione di informazioni derivata dalla lunga intervista con articolo di approfondimento pubblicata di recente dalla rivista Edge.

Si tratta di scene di gameplay che illustrano alcune aree interne ed esterne dello Stormveil Castle in particolare, ma anche altre zone e caratteristiche di Elden Ring che erano state rese visibili dal lancio della versione in closed network test, andata in scena a novembre, ma con i video in questione pubblicati solo di recente.

Sono parecchi i dettagli emersi in questi giorni su Elden Ring, come il fatto che la grafica di Demon's Souls su PS5 ha messo sotto pressione From Software: potete trovare un riepilogo generale di queste nello speciale sulle nuove informazioni dall'intervista esclusiva di Edge.