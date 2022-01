Horizon Call of the Mountain "cambia l'idea di tripla A per VR", c'è anche Firesprite

Horizon Call of the Mountain è stato presentato stanotte a sorpresa da Sony come primo titolo specificamente progettato per PlayStation VR2, il nuovo visore a realtà virtuale per PS5, ed è un gioco in sviluppo presso Guerrilla Games e Firesprite che a quanto pare "cambierà il concetto di tripla A per VR".

Al lavoro sul gioco non c'è stata dunque la sola Guerrilla Games ma anche parte del nuovo team acquisito da Sony, ovvero Firesprite Games, che dovrebbe rappresentare un elemento molto importante per PlayStation Studios in quanto verrà impiegato su diversi progetti, oltre al titolo multiplayer di cui si è già accennato in precedenza.

Secondo Chris James, un ex-sviluppatore di Guerrilla Games che ha lavorato come senior world designer su Horizon Forbidden West, il nuovo titolo è in lavorazione già da molto tempo e con grandi risorse dietro. "Questo è in sviluppo da tempo, non ci ho lavorato sopra direttamente, ma vi assicuro che cambierà il concetto di tripla A per VR".



Questo è quanto riferito nel suo tweet di reazione alla recente presentazione di Horizon Call of the Mountain, che a quanto pare rappresenta un gioco di grosso calibro e destinato a creare una sorta di nuovo standard per quanto riguarda i giochi tripla A per realtà virtuale in generale.

Intanto, nelle ore scorse ne abbiamo visto un teaser, oltre alle caratteristiche tecniche ufficiali del nuovo visore per PS5 che promette davvero ottime cose.