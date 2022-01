Elden Ring: la grafica di Demon's Souls su PS5 ha messo sotto pressione From Software

Dal punto di vista della grafica, durante la lavorazione di Elden Ring, From Software si è sentita sotto "pressione extra" dopo aver visto quello che BluePoint aveva raggiunto nel remake di Demon's Souls su PS5, ha svelato Hidetaka Miyazaki in un'intervista pubblicata da Edge.

"Sì, sono abbastanza sicuro che il nostro staff impegnato sul fronte grafico abbia subito una pressione ulteriore", ha spiegato il director nell'intervista. "Questo non solo per quanto riguarda Elden Ring, ma anche tutta la produzione dei giochi in generale. La fedeltà grafica non è mai stata la nostra massima priorità, ha riferito Miyazaki, quello che cerchiamo da questo punto di vista dipende di solito dalle caratteristiche del gioco stesso e dei sistemi su cui funziona, ma è un elemento che ha meno priorità rispetto ad altri, nello sviluppo".

In ogni caso, per Miyazaki gli sviluppatori di From Software hanno "lavorato molto duramente su Elden Ring e i nostri addetti alla grafica e i programmatori hanno spinto molte nuove caratteristiche per creare il gioco più bello che abbiamo fatto finora".

Per lo stesso motivo per cui ha affermato che non giocherà a Elden Ring, Miyazaki ha detto di non aver giocato nemmeno al remake di Demon's Souls per PS5, essendo un titolo che richiama molte "vecchie emozioni, vecchi ricordi e che può essere difficile da sostenere", anche a causa di una situazione difficile dello studio nel momento dello sviluppo dell'originale, ma è stato comunque molto contento di vedere il suo titolo in versione modernizzata per un nuovo pubblico.

In particolare, ha trovato interessante notare alcune "cose ed elementi di approccio che non avevamo considerato all'epoca in termini tecnici, ma vederli ricercati e applicati attraverso nuovi processi è qualcosa di molto interessante". Tra le altre cose, è emerso che il gioco è ispirato a Il Signore degli Anelli e Il Campione Eterno.