Avalanche Studios Group annuncerà il gioco dell'autore di DRIVECLUB nel 2022

Il nuovo gioco di Paul Rustchynsky, realizzato nel nuovo studio di Liverpool di Avalanche Studios Group, sarà annunciato nel 2022. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando dell'ex-direttore di Evolution Studios, nonché dell'autore del gioco di corse DRIVECLUB, una delle prime esclusive per PS4 (molto criticata al momento dell'uscita, ma rivalutata con il tempo).

Il suo curriculum, comunque, è molto più ampio, e vanta la partecipazione allo sviluppo di MotorStorm, MotorStorm RC e Onrush. Non fatichiamo a credere che anche il gioco del 2022 avrà a che fare con le corse.

Rustchynsky: "Nel 2021 abbiamo, come Avalanche Studios Group, aperto un nuovo studio a Liverpool. È stato davvero emozionante, perché mi ha permesso di raggiungere uno degli obiettivi professionali che mi ero prefissato.

Nel 2022 annunceremo il gioco a cui abbiamo lavorato l'anno scorso."

Naturalmente Rustchynsky non ha fornito alcune dettaglio sul gioco in sviluppo, che sarà presentato a tempo debito. Difficile comunque che si tratti di un nuovo capitolo di una delle sue vecchie serie. Per inciso: i diritti dei Motor Storm e di DRIVECLUB sono nelle mani di Sony, unica a poterne decidere le sorti.

Probabilmente Rustchynsky sta lavorando a qualcosa di nuovo, anche se va detto che Avalanche non disdegna di lavorare a progetti di terzi, come ad esempio il futuro Contraband per Xbox o Rage 2, realizzato per Bethesda.