GoldenEye 007: sviluppatori Rare sbloccano obiettivi Xbox Live, sta per tornare?

Alcuni obiettivi Xbox sono stati rilevati per GoldenEye 007 su Xbox Live, cosa che fa pensare a un possibile ritorno del gioco in qualche forma su Xbox Series X|S e Xbox One, visto che peraltro questi achievement sembrano essere stati sbloccati da sviluppatori Rare.

C'è dunque una sorta di prototipo di GoldenEye 007 per Xbox già pronto, probabilmente giocabile dall'inizio alla fine, vista la quantità di achievement già rilevata sulla piattaforma, cosa che fa pensare che il titolo possa essere lanciato in un prossimo futuro su Xbox Series X|S e Xbox One.



Come riportato nel tweet di Wario64 qui sopra, GoldenEye 007 per Xbox ha 55 obiettivi sbloccatili per il classico totale di 1000 punti. La cosa interessante è che gli obiettivi sono emersi da due sviluppatori Rare, ovvero il lead engineer James Thomas e la community head Christina McGrath, che evidentemente hanno giocato già ampiamente al titolo in questione.

È possibile che si tratti del remaster di GoldenEye 007 che era stato già elaborato per Xbox 360 anni fa ed era praticamente pronto, ma non è mai stato pubblicato a causa di problemi legati alla gestione delle licenze, come era stato svelato nei nuovi retroscena emersi proprio qualche mese fa.

D'altra parte, il fatto che il titolo sia stato aggiornato anche nelle rating board in modo che non sia più proibito in Germania, come visto solo lo scorso ottobre, potrebbe indicare nuovi sviluppi sulla questione. Il remaster troverà finalmente la propria strada per il mercato attuale? Staremo a vedere.