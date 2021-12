Elden Ring ispirato a Il Signore degli Anelli e Il Campione Eterno, dettagli su Godfrey

Altri dettagli su Elden Ring emergono dal lungo approfondimento pubblicato sul recente numero 367 della rivista Edge, in particolare per quanto riguarda le fonti di ispirazione del gioco, tra le quali vengono citati anche Il Signore degli Anelli e Il Campione Eterno, e la costruzione del personaggio di Godfrey che ha notevole importanza nella costruzione del mondo di gioco.

Come abbiamo visto, Elden Ring è scritto in collaborazione con il celebre George R.R. Martin e From Software nell'intervista ha descritto anche qualcosa sul lavoro effettuato dallo scrittore sul gioco, responsabile soprattutto della creazione della mitologia legata al suo particolare mondo. Tra le fonti di ispirazione di questo troviamo anche Il Signore degli Anelli, in base a quanto riferito dal director Hidetaka Miyazaki, e anche Il Campione Eterno di Michael Moorcock, tra gli altri.

"È difficile stabilire precisamente tutte le ispirazioni che hanno avuto un impatto importante su Elden Ring.

Ci sono state molte opere che hanno influenzato il processo creativo in diverse maniere", ha spiegato Miyazaki. "Il Signore degli Anelli, la serie Il Campione Eterno di Michael Moorcock, alcuni aspetti di RPG tabletop come RuneQuest e altro. Ci sono molte caratteristiche e temi che siamo riusciti a trarre da questi diversi lavori che hanno avuto un effetto sullo sviluppo di Elden Ring".

Queste ispirazioni, insieme al lavoro di Martin, hanno portato alla creazione di personaggi ben caratterizzati che non erano presenti nei giochi precedenti del team, come elementi drammatici ed epici. "Godfrey è una sorta di incarnazione di questo concetto", ha spiegato Miyazaki, "È uno degli attori principali nel gioco, una delle motivazioni per cui il protagonista di Elden Ring deve diventare un Elden Lord, attraverso il viaggio nell'Interregno".

"Nelle origini del Golden Order dell'Interregno, c'erano due Elden Lord e Godfrey era uno di questi", ha spiegato Miyazaki, illustrando qualcosa della mitologia di Elden Ring costruita in collaborazione con Martin. "È stato il primo Elden Lord e si è sposato con l'Eternal Queen Marika, che è stata descritta in alcuni materiali che abbiamo già pubblicato. Si tratta di un personaggio-simbolo di questo periodo di grandeur e influenza, rappresenta tutto ciò che c'era di grande in Elden Ring e nell'Interregno a quel tempo.

In seguito, venne esiliato dal regno e divenne un Senzaluce, condividendo così un profondo legame con il protagonista del gioco. Godfrey è l'incarnazione della lunga storia e delle lotte affrontate da questa categoria di personaggi, rappresenta molto di quello che è il personaggio interpretato dal giocatore e simboleggia in questo modo la profonda connessione con questo: qualcosa che un tempo brillava ardentemente e che ora è diventato Senzaluce, caduto in disgrazia".

Tra le altre informazioni, sono emersi dettagli anche sullo sviluppo di Elden Ring, che ha richiesto più sviluppatori e nuove tecniche rispetto agli altri titoli di FromSoftware.