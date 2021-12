Elden Ring: Miyazaki ha spiegato qual è stato il lavoro di George R. R. Martin

In una lunga intervista rilasciata alla rivista britannica Edge, pubblicata nel numero 367, Hidetaka Miyazaki ha spiegato qual è stato il lavoro di George R. R. Martin su Elden Ring e di com'è nata la collaborazione. All'inizio l'autore giapponese era abbastanza intimorito dalla figura dello scrittore, più anziano di lui, ma poi ha scoperto una persona gioviale e davvero appassionata di fantasy. Oltretutto pare che Martin conosca molto bene la serie Dark Souls, fatto che ha reso felice Miyazaki.

Ma come hanno lavorato insieme? Di base, il team creativo di FromSoftware, Miyazaki compreso, è andato in USA più volte per parlare con Martin, dandogli solo indicazioni generali sulla mitologia del gioco. Quindi l'autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco è stato lasciato libero di proporre le sue idee e di sviluppare autonomamente l'intera mitologia che sarà alla base di Elden Ring.

Miyazaki: "Abbiamo stabilito da subito che lui avrebbe scritto le fondamenta, gli elementi storici del gioco, eventi accaduti molto prima di quelli raccontati dallo stesso. In questo modo ha potuto esprimere al meglio la sua creatività realizzando qualcosa che non avesse dei limiti.

Abbiamo iniziato dandogli dei temi vaghi e generici dei miti che mi frullavano nella testa, parlandogli dei giochi che facciamo di solito e dei temi che vogliamo esplorare nei nostri titoli. Quindi le maglie erano davvero larghe e molto vaghe."

Così Martin ha potuto proporre con maggiore libertà le sue idee, interfacciandosi di continuo con FromSoftware. Alla fine ha prodotto una grande quantità di testo, compresa una storia generale che pare avrà un ruolo introduttivo per quella di Elden Ring.