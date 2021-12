Elden Ring: Miyazaki ha spiegato i motivi del rinvio del lancio

In un'intervista rilasciata alla rivista britannica Edge, pubblicata sul numero 367 della stessa, Hidetaka Miyazaki ha avuto modo di spiegare i motivi dietro al rinvio del lancio di Elden Ring, il nuovo gioco di FromSoftware. Di base il team di sviluppo ha voluto testarlo più a fondo.

Alla domanda, cosa vi ha fatto decidere di rinviare la data d'uscita del gioco, Miyazaki ha risposto: "Il grado di libertà che abbiamo voluto per Elden Ring è andato oltre quanto inizialmente pianificato. La maggiore complessità ha richiesto più tempo e sforzi per la fase di debug e di QA."

Miyazaki ha poi spiegato che la sfida più grande affrontata da FromSoftware con Elden Ring è stata proprio la gestione della maggiore libertà data al giocatore, che ha portato a rivedere alcuni aspetti del gioco per non rompere il flow e inserire degli eventi che spingessero la progressione, senza però vincolarla.

Nella stessa intervista Miyazaki ha spiegato qual è stato il lavoro di Martin sul gioco, definendosi più che soddisfatto della collaborazione.

Per il resto vi ricordiamo che Elden Ring è in sviluppo per PC e console e sarà lanciato il 25 febbraio 2022.