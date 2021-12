PS5, Xbox Series X|S e Switch, vendite in calo del 6% nel 2022 secondo un analista

Le vendite di PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch caleranno del 6% nel corso del 2022, stando alle stime effettuate da un analista convinto che l'effetto della pandemia sulla domanda stia per esaurirsi.

Come abbiamo scritto nel nostro speciale sulla crisi dei semiconduttori, da quando il COVID-19 ha cominciato a diffondersi, costringendo i governi a istituire lockdown più o meno lunghi, le persone hanno pensato bene di passare più tempo in casa con i videogiochi, facendo crescere in maniera sostanziale i numeri dell'industria.

Contemporaneamente, però, i produttori si sono trovati di fronte all'incapacità di soddisfare questa enorme e improvvisa domanda, anche e soprattutto per via dei problemi di approvvigionamento di microchip. Uno dei fattori che perdurerà nel corso del 2022 e che contribuirà alla flessione del 6% prevista da Lewis Ward, gaming research director presso IDC.

L'analista stima che nel 2021 gli incassi relativi al mercato videoludico aumenteranno dell'11% per un totale di 251,39 miliardi di dollari, ma il prossimo anno si verificherà appunto un brusco appiattimento delle curve in corrispondenza con il rientro dell'emergenza sanitaria e una situazione man mano più vicina alla normalità.

"Assisteremo a un ritorno alla normalità e la minoranza di persone che ha cominciato a interessarsi ai videogame tornerà a ignorarli, mentre quelli che si sono appassionati molto di più rispetto a prima allenteranno la presa per dedicarsi ad altro", ha scritto Ward.