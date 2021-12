Elden Ring, ecco perché non si potranno indossare anelli nel gioco

In Elden Ring non si potranno indossare degli anelli, a dispetto del titolo: una scelta curiosa ma dietro, a quanto pare, c'è una motivazione precisa, che Hidetaka Miyazaki ha rivelato nel corso di un'intervista con EDGE.

Dopo aver parlato del lavoro di George R.R. Martin e dei motivi del rinvio del lancio di Elden Ring, Miyazaki ha spiegato che lui e i suoi collaboratori hanno compiuto scelte differenti ripetto a Dark Souls per quanto concerne questo tipo di oggetti.

"Abbiamo sperimentato gli anelli come oggetti equipaggiabili diverse volte nei nostri giochi precedenti, in particolare Dark Souls, e passare stavolta ai talismani ci ha dato modo di approcciare questa idea in una maniera differente, con una maggiore varietà di design", ha detto il game director.

"Il secondo motivo è che nel gioco gli anelli esistono effettivamente, ma vengono utilizzati più come oggetti peculiari, legati alla storia e alle vicende di determinati personaggi."

"Volevamo dunque che svolgessero un ruolo speciale all'interno del mondo di Elden Ring, e che allo stesso modo si distinguessero dal punto di vista visivo rispetto ai talismani."

Elden Ring sarà disponibile a partire dal 25 febbraio 2022, nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.