Xbox: più di trenta esclusive nel 2022, per un insider

Nel 2022 Xbox avrà più di trenta esclusive, tutte disponibili dal lancio su Xbox Game Pass. A dirlo è stato l'insider Colteastwood, che ha specificato come i giochi arriveranno da studi first party, da terze parti con cui Microsoft ha stretto degli accordi specifici (immaginiamo di esclusiva temporale) e da studi in via di acquisizione.

Alcuni di questi titoli sono già conosciuti, come Starfield, S.T.A.L.K.E.R. 2 o Anacrusis, mentre altri non sono ancora stati annunciati. Inoltre, sempre secondo l'insider, ci saranno degli annunci davvero grossi, di cui però non ha fornito alcun dettaglio.

Secondo lui il 2022 seppellirà definitivamente il luogo comune secondo cui su Xbox non ci sono giochi, portando anzi l'ecosistema di Microsoft in una posizione prominente. Colteastwood ha anche mostrato alcuni dei giochi in arrivo su Xbox in un video, ovviamente solo quelli già annunciati e conosciuti.

In effetti sembra essercene davvero per tutti i gusti, tra platform, giochi sportivi, sparatutto in prima persona, avventure e quant'altro. Inoltre ci sono indie, doppia A e tripla A, per la gioia di chi ama tutti i tipi di produzione. Manca di conoscere i titoli non ancora annunciati, che speriamo arricchiscano in modo significativo la line-up di Xbox, che per il 2022 si annuncia come davvero esplosiva.