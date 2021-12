Netflix, gennaio 2022: nuove serie TV e film in arrivo per gli abbonati

Netflix vedrà l'arrivo a gennaio 2022 di nuove serie TV e film disponibili per gli abbonati alla celebre piattaforma streaming. In molti casi si tratta delle ultime stagioni degli show più popolari, ma non mancano produzioni inedite.

Netflix, le serie TV in arrivo a gennaio 2022



Rebelde

The Journalist

Archive 81 - Universi Alternativi

The House

Too Hot to Handle stagione 3

El Marginal

Viaggi Prelibati: Messico

Ozark stagione 4

Neymar: Il Caos Perfetto

The Orbital Children

La Donna nella Casa di Fronte alla Ragazza dalla Finestra

Incastrati

After Life stagione 3

Snowpiercer stagione 3

Ozark, i due protagonisti.

Netflix, i film in arrivo a gennaio 2022



4 Metà

Brazen

Riverdance - L'Avventura Animata

Il Trattamento Reale

Home Team

Monaco: Sull'Orlo della Guerra

Mother/Android

Potremo dunque assistere alla quarta stagione di Ozark, la brillante serie televisiva con Jason Bateman e Laura Linney, nonché alla terza stagione della riduzione televisiva di Snowpiercer basata sull'opera creata da Jacques Lob e Jean-Marc Rochette.

Per quanto riguarda invece i film non si segnalano titoli clamorosi, segno evidente che a gennaio ci troveremo di fronte un mese di "rodaggio" per il 2022 di Netflix.