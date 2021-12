Valorant: Joe Ziegler lascia il ruolo di director per un nuovo progetto in Riot Games

Cambiamento importante in Riot Games con l'abbandono del ruolo di director di Valorant da parte di Joe Ziegler, il quale ha deciso di seguire un nuovo progetto all'interno della compagnia, qualcosa di inedito e interessante ma di cui ancora non sono stati pubblicati i dettagli.

"Dopo otto anni passati lavorando su Valorant, costruendolo dalle fondamenta con un team di sviluppatori dedicati e appassionati che hanno lavorato senza tregua per portarvi un gioco con tutto il rispetto dovuto alla community, lascio il ruolo di game director dello shooter Valorant al mio buon amico, Andy Ho", ha scritto Ziegler in un messaggio di saluto.

"Andy è una persona di cui posso dire fieramente che ha investito molti dei suoi anni su Valorant, e la cui dedizione personale nel far raggiungere al gioco degli standard alti ha ispirato tutti coloro che hanno lavorato con lui.

Ha la mia piena fiducia e confido nel fatto che continuerà a far crescere ed evolvere Valorant negli anni per farlo diventare ancora meglio di quanto possiamo immaginare", ha riferito l'ormai ex-director dello sparatutto tattico.

"Per quanto mi riguarda, inizierò qualcosa di nuovo", ha poi aggiunto, facendo intendere che riferirà qualcosa di più preciso solo in seguito, ringraziando poi tutti i colleghi e gli utenti per il supporto a Valorant. Proprio Ziegler era stato protagonista di una nostra intervista su Valorant pubblicata lo scorso luglio, nel frattempo Riot Games ha deciso di puntare verso un client unico per Valorant, League of Legends e gli altri giochi in arrivo, tra i quali potrebbe esserci anche questo misterioso nuovo progetto da parte di Ziegler.