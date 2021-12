Fortnite x Cobra Kai: skin e oggetti per celebrare l'avvio della serie Netflix

Con l'arrivo di Cobra Kai: Stagione 4 su Netflix, non poteva mancare il classico crossover con Fortnite, che infatti propone una serie di nuove skin e oggetti a tema con la serie che consentono di trasformare il proprio personaggio in un combattente tratto dallo show TV.

Si tratta di 10 skin, cinque maschili e cinque femminili, che trasformano il giocatore in un karateka appartenente ai tre dojo che si sono venuti a creare all'interno della serie Netflix a partire dalla terza stagione, riflettendosi ovviamente nella quarta in avvio: Eagle Fang, Miyagi-Do e Cobra Kai.

Ogni costume è costituito da un kimono con i classici colori e simboli della scuola di riferimento, mentre un bundle separato chiamato Cobra Kai Gear aggiungerà alle skin anche alcuni oggetti a tema come i piccoli Cobra's Curse e vari altri elementi distintivi.

Fortnite x Cobra Kai, ecco le nuove skin

Tra questi, si segnala la presenza dell'emote Crane Kick, con la quale il personaggio del gioco esegue l'iconica mossa della Gru che caratterizzava il finale del primo e storico film (una mossa "non regolare", come tiene a specificare più volte Johnny Lawrence nel corso della nuova serie).

Tra le altre collaborazioni di Fortnite, ricordiamo anche la skin di Boba Fett per l'arrivo della serie Disney+ The Book of Boba Fett e la possibilità che ci sia un Fortnite x DOOM, ancora non confermata. Nel frattempo, ricordiamo che Cobra Kai: Stagione 4 è disponibile su Netflix da oggi, 31 dicembre 2021.