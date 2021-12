Koei Tecmo: nuovi giochi importanti previsti nel 2022 mostreranno la "piena potenza"

Koei Tecmo promette grandi cose per il 2022: dal solito riepilogo di fine anno effettuato dalla rivista nipponica 4gamer intervistando vari sviluppatori e parlando per i propositi del nuovo anno, il publisher nipponico ha promesso di liberare la sua "piena potenza" con l'uscita di alcuni giochi in sviluppo da tanto tempo.

Secondo quanto riferito da Yosuke Hayashi del Team Ninja, generale manager della divisione entertainment ed elemento chiavo della serie Dead or Alive, nel 2022 è prevista l'uscita di alcuni giochi che sono in sviluppo da parecchio tempo in quel di Koei Tecmo, destinati a dimostrare la "piena potenza dell'attuale Koei Tecmo", a quanto pare.

Project Zero è stato tra i giochi più recenti del 2021 di Koei Tecmo

Anche il CEO di Hisashi Koinuma ha confermato che il 2022 segnerà l'arrivo di vari titoli di grosso calibro previsti nei programmi del publisher, incluso un action game basato sull'era dei Tre Regni e un altro che è diretto da Fumihiko Yasuda di Team Ninja, anch'egli convinto che il nuovo anno porterà diverse novità di grosso calibro per l'etichetta in questione.

Tra le novità, risulta molto interessante anche quanto riferito dal producer Yosuke Kikuchi della serie Fatal Frame, il quale ha affermato che nel 2022 il suo team affronterà delle sfide inedite sviluppando un progetto che non è mai stato provato prima dal team e che però verrà annunciato solo tra un bel po' di tempo.

Tra i più recenti titoli usciti da Koei Tecmo in questi mesi ricordiamo Monster Rancher 1 & 2 DX e Project Zero: Maiden of Black Water.