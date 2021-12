Come ottenere tutti i Pokémon del Giardino Trofeo di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

In questa guida di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sul Giardino Trofeo e come catturare i Pokémon rari che appaiono in questa peculiare area.

Il Giardino Trofeo e il “Pokémon del giorno”

Il Giardino Trofeo di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Per catturare i Pokémon rari del Giardino Trofeo dovrete ottenere il Pokédex Nazionale dal Professor Oak a Sabbiafine. Questo significa che dovete prima registrare tutti i Pokémon di Sinnoh, il che richiede tempo, ma non è un'impresa particolarmente complicata. Per maggiori dettagli vi consigliamo di leggere le nostre guide su come completare il Pokédex di Sinnoh e come ottenere il Pokédex Nazionale in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.

Dirigetevi alla Villa Pokémon, situata sul Percorso 212. Il Giardino Trofeo si trova nel retro della residenza. Si tratta di una piccola area con dell'erba alta dove, una volta ottenuto il Pokédex Nazionale, oltre ai Pokémon standard, tra cui Pikachu e Pichu, ogni giorno incontrerete anche un Pokémon raro differente.

Per capire qual è il "Pokémon del giorno" vi basta parlare con il proprietario della Villa Pokémon, il Sig. Granlotto, che si trova all'interno della residenza. Rispondendo "sì" alla domanda che vi pone, questo ricco signore si vanterà del fatto che è apparso un determinato Pokémon raro nel suo giardino, che per l'appunto è quello che potrete incontrare in quel determinato giorno. L'ordine in cui appariranno nuove creature nel Giardino Trofeo ogni dì non è casuale, ma piuttosto segue la numerazione del Pokédex Nazionale.

Di seguito ecco tutti i Pokémon rari che potrete catturare nel Giardino Trofeo di Diamante Lucente e Perla Splendente:

#35 - Clefairy

#39 - Jigglypuff

#52 - Meowth

#97 - Chansey

#133 - Eevee

#137 - Porygon

#173 - Cleffa

#174 - Igglybuff

#183 - Marill

#298 - Azurill

#311 - Plusle

#312 - Minun

#351 - Castform

#438 - Bonsly

#439 - Mime Jr.

#440 - Happiny

Tenete presente che oltre al Pokémon menzionato dal Sig. Granlotto nel Giardino Trofeo apparirà anche quello del giorno prima. Ad esempio, se il Pokémon indicato è Porygon potreste incontrare anche degli esemplari di Eevee. Dato che le probabilità di imbattersi nel Pokémon raro giornaliero del Giardino Trofeo sono solo del 5%, vi consigliamo di utilizzare i Repellenti. In questo modo eviterete di affrontare le creature più comuni, il che vi farà risparmiare tanto tempo prezioso.

Alcuni dei Pokémon del Giardino Trofeo si possono ottenere anche tramite accoppiamento o nei Grandi Sotterranei, tuttavia, dato che l'ordine con cui appaiono non è casuale, tanto vale prendere la buona abitudine di far visita al Sig. Granlotto ogni giorno.

Piccola curiosità: in realtà i Pokémon rari non appaiono nel Giardino Trofeo per caso, ma piuttosto vengono importati da tutto il mondo dal maggiordomo della Villa Pokémon, che ogni giorno asseconda le bugie del vanitoso Sig. Granlotto.

