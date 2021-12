Come ottenere e cambiare forma a Rotom in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Ecco tutto quello che c'è da sapere per catturare Rotom in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e come cambiare la sua forma.

In questa guida di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente vi spiegheremo come catturare un Rotom e come fargli cambiare forma. Rotom è un Pokémon Elettro/Spettro unico nel suo genere. Questo spiritello infatti può impossessarsi degli elettrodomestici, modificando così il suo aspetto, tipo e mosse. In totale può assumere cinque forme differenti, che potrete cambiare a piacimento ogni volta che lo vorrete.